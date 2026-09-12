Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Временные ограничения на выпуск и прием самолетов сняли в аэропортах Нижнекамска и Казани. Об этом на платформе «Макс» сообщила Росавиация.

«Аэропорты Нижнекамск, Казань: сняты ограничения на выпуск и прием воздушных судов», — отметили в агентстве.

Также ограничения отменили в аэропортах Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары, Сочи и Геленджика.

В Росавиации объяснили, что эти меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее представитель МИД Мария Захарова объясняла, что «воздушный шантаж» со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского направлен на дестабилизацию ситуации внутри России.

Дипломат отмечала, что слова президента Украины о якобы небезопасности воздушного пространства России из-за атак БПЛА по гражданским самолетам демонстрируют настоящую сущность киевского режима.