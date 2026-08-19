В Воронеже врачи спасли подростка со швейной иглой в желудке

Несовершеннолетний житель Воронежа обратился за помощью врачей после того, как вдохнул иглу. О деталях необычной операции пресс-служба воронежского Минздрава сообщила на своей официальной странице «Вконтакте» .

Металлический осколок застрял у подростка в легком. Юношу пришлось оперировать, однако инородное тело хирурги найти не смогли.

Пациента отправили на компьютерную томографию. Сканирование показало, что игла вышла из легких несовершеннолетнего и попала в область желудка. При этом острая сталь не повредила никаких внутренних органов.

Дополнительная операция не понадобилась. Иглу достали гастроскопом, подростка осмотрели и выписали на амбулаторное лечение.

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