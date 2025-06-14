В Вологодской области закрыли 40% алкомаркетов

Действующие в Вологодской области ограничения на продажу алкогольной продукции привели к закрытию более 40% торговых точек, специализирующихся на продаже спиртного. Такие данные привел губернатор региона Георгий Филимонов .

Он пояснил, что из 610 работающих в области алкомаркетов закрылись 253. Кроме того, из региона продолжился отток федеральных сетей, торгующих спиртными напитками.

«Из 318 федеральных алкомаркетов прекратили деятельность 145», — объявил Филимонов.

Губернатор добавил, что только за последнюю неделю прекратили свою деятельность три региональных магазина и одна «наливайка». Еще две федеральные торговые точки приостановили продажу алкоголя из-за найденных нарушений.

Владельцы закрытых магазинов могут продолжить свою работу, если поменяют свой ассортимент. Региональное правительство готово помочь в проведение реформы кредитами и займами.

Розничная продажа алкоголя в Вологодской области разрешена только с 12:00 по 14:00 в будние дни и с 8:00 до 23:00 в выходные. Такой закон действует в регионе с 1 марта 2025 года.

На минувшей неделе губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил распространить действующие в регионе ограничения на алкомаркеты на продавцов сигарет и вейпов. Он подчеркнул, что бизнесу также предложат микрокредиты для переоборудования торговых точек.