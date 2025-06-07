Вологодский губернатор Филимонов пригрозил закрытием торговых точек с вейпами

Право на регулирование торговли сигаретами, вейпами и другой продукцией с никотином нужно передать на уровень регионов. С таким заявлением выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов .

Он подчеркнул, что регион уже обращался к федеральному правительству и в Госдуму с предложением ограничить или запретить продажу вейпов, но до недавнего времени это предложение не рассматривали.

«Тема вновь зазвучала на прошлой неделе, и это произошло не вдруг. Я рад, что эта волна запускается», — заявил Филимонов.

Губернатор подчеркнул, что в случае передачи права на регулирование продажи никотина продавцов вейпов ждет судьба вологодских алкомаркетов.

«Из 610 ранее работавших в регионе закрыли 244. И эта работа продолжается до зачистки рынка от торговых объектов, которые продают исключительно алкоголь. То же самое будем делать с вейпами», — подчеркнул Филимонов.

Губернатор добавил, что знает о том, что ряд федеральных министерств и ведомств не согласны с его решением, объясняя это выпадающими доходами и правами предпринимателей.

«Какие права предпринимателей, которые торгуют смертью? Мы готовы предлагать, как и в случае с алкомаркетами, наши средства из областного фонда микрокредитования под 3% годовых до пяти миллионов рублей для переоборудования этой торговой точки», — объявил глава региона.

Он подчеркнул, что в случае с вейпами нужно выбирать между правом бизнеса и здоровым будущим детей.

В минувший вторник, 3 июня, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что запрет продажи электронных приборов для курения веществ с никотином приведет к появлению черного рынка.