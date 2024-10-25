Психолог Зеленчук: отказ от употребления тяжелой пищи и алкоголя на ночь поможет наладить качество сна

Улучшить качество отдыха и нормализовать здоровье организма помогут правильные ритуалы. Так, для формирования качественного сна необходимо отказаться от привычки есть тяжелую пищу и пить алкоголь на ночь, рассказала психолог Полина Зеленчук в беседе с RuNews24.ru .

Она также посоветовала выявить проблемные зоны, которые влияют на самочувствие и требуют корректировки. К этим моментам может относиться поздний отдых, неправильное питание или длительное нахождение в социальных сетях, приводит слова Зеленчук aif.ru.

Дальше следует определить конкретные шаги для изменения режима и целенаправленно придерживаться этих ритуалов, пока они не станут новой естественной моделью поведения, резюмировала специалист.