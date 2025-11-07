В Волгограде родственники узнали о смерти богатого дяди по надгробию

В Волгограде родственники случайно узнали о смерти дяди, увидев его надгробие. Об этом сообщило издание Ya62.ru .

Мужчина владел трехкомнатной квартирой, несколькими гаражами, земельными паями и акциями нефтяной компании. О его кончине племянники узнали случайно на Пасху, когда пришли на кладбище.

Когда решался вопрос о наследстве, обнаружилось, что россиянин завещал все имущество некой Наталье. В его предсмертной записке она была названа единственной наследницей. Мужчина также вел дневник, где записывал свои мысли и чувства.

Родственники мужчины намерены оспорить завещание и вернуть нажитое дядей через суд.

Ранее юрист Андрей Иванов напомнил, что вместе с наследством родственники берут на себя долги умершего. В первую очередь право на него принадлежит детям, супругу и родителям покойного. Если их нет, оно переходит к следующей очереди — братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам.