Юрист Иванов напомнил, что вместе с наследством родственники берут на себя долги умершего

В течение шести месяцев после смерти наследодателя наследники должны обратиться к нотариусу, иначе имущество перейдет государству. Об этом сообщил юрист Андрей Иванов в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, в России порядок наследования определен законом. В первую очередь право на наследство получают дети, супруги и родители умершего. Если их нет, право переходит ко второй очереди — братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, отметил «ФедералПресс».

Для оформления наследства необходимо подать заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Несоблюдение этого срока ведет к потере права на имущество.

Если срок пропущен, нужно подать исковое заявление в суд с требованием восстановить пропущенный срок и подробно изложить причины пропуска. Наследники также принимают на себя долги и обязательства по кредитам наследодателя. Если наследники не готовы их принять, от наследства следует отказаться полностью, подчеркнул Иванов.