В Усольском районе ввели режим повышенной готовности из-за атаки дронов

В Усольском районе Иркутской области ввели режим повышенной готовности после атаки беспилотников в поселке Средний. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале .

«Сейчас у нас есть несколько ключевых задач. Первое — вводим режим повышенной готовности в Усольском районе», — написал Кобзев.

По его словам, дроны запустили с фуры, которую впоследствии заблокировали и уничтожили. На месте происшествия работают экстренные службы. Губернатор также провел оперативное совещание с местными властями.

Кобзев попросил жителей не публиковать фото и видео работы ПВО в соцсетях, чтобы не мешать работе служб. Он также подчеркнул важность соблюдения мер пожарной безопасности и призвал не распространять неподтвержденную информацию.

Ранее появилось видео фуры с дронами, которые атаковали Иркутскую область. После атаки машина загорелась. Очевидцы говорят, что слышали сильные взрывы.