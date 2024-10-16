В Управделами президента прокомментировали ценники в столовых Госдумы

Цены на блюда в столовых Госдумы и схожих по ассортименту столичных предприятиях общественного питания примерно совпадают. Об этом сообщили РИА «Новости» в Управлении делами президента.

Поставляет блюда в нижнюю палату парламента комбинат питания «Кремлевский».

«Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023–2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП „Кремлевский“ соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту», — сообщили в Управделами.

Ранее депутат Ярослав Нилов назвал фото чека с якобы копеечными ценами в парламентской столовой провокацией, чтобы дискредитировать Госдуму. Он отметил, что ценники там обычные, а многие сотрудники вообще едят то, что приносят из дома.