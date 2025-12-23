В Ульяновске нашли настоящих авторов обращения к Путину о жизни как в XIX веке

Авторами обращения к президенту Владимиру Путину о перебоях со светом были жители поселка Ульяновка в Ленобласти, а не города Ульяновск. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщил ТАСС .

Во время прямой линии президенту поступила жалоба на проблемы с электричеством якобы в Ульяновске, из-за которых люди словно оказались в XIX веке. Путин пообещал разобраться с ситуацией и выяснить, о чем идет речь.

После пресс-конференции ульяновские власти стали искать авторов послания. Оказалось, что в обращении была опечатка — вопрос поступил от женщины из Ульяновки.

Глава Ульяновска Александр Болдакин выражал готовность лично встретиться с автором послания и попросил написать ему в соцсетях. В Telegram-канале он также рассказал о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По его словам, в рамках инициативы обновляют инженерные системы, дворы и общественные пространства, строят мосты и восстанавливают трассы.