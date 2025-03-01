В Уфе продали блин, испеченный главой Башкирии

«Подъем»: в Уфе продали за 10 тысяч рублей блин, испеченный Радием Хабировым

На мероприятии в честь масленичной недели в Уфе за 10 тысяч рублей продали блин, испеченный главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщил «Подъем» .

Свой блин глава республики пек вместе с мэром Уфы, после чего его продали на аукционе. Вырученные средства собираются отправить на нужды военных.

В 2023 году жители города также пекли блины, чтобы собрать деньги для благотворительного фонда.

Ранее в Красноярском крае подвыпившая местная жительница села Березовское во время празднования Масленицы подавилась блинами и умерла. Она участвовала в конкурсе по поеданию выпечки, но в какой-то момент решила не жевать и стала запихивать в себя блины целиком, после чего начала задыхаться.

На месте проведения конкурса дежурили медики, которые пытались реанимировать 36-летнюю сибирячку, однако все их усилия оказались тщетными.