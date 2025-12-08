«В тылу циклона провалит Арктика». Морозы до -15 градусов придут в Подмосковье 14 декабря

Жителей Московской области в воскресенье ждут снегопады, метель и морозы до -15 градусов. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье, в тылу мощного циклона, „провалит Арктика“. Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном», — отметил специалист.

Он предупредил жителей Подмосковья, что из-за снегопада могут образоваться заносы на дорогах. Ночная температура упадет до -7...-12 градусов, на востоке области столбики термометров могут опуститься до -15 градусов. Днем ожидается примерно -6...-11 градусов.

Тишковец объяснил, что настоящая русская зима опоздала примерно на месяц, но все-таки придет со снегом и морозами в эти выходные.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопады пройдут на этой неделе на 92% территории России. По его словам, на азиатской части страны снежный покров уже лежит плотным слоем.