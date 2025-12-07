Россиян предупредили о заснеженной следующей неделе

Вильфанд: площадь снега в России увеличится до 92% на следующей неделе

К середине следующей недели снег покроет 92% территории России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Поволжском федеральном округе с понедельника температура станет отрицательной — от -4 до -9 градусов.

«Дневная температура опустится до -2… -7 градусов, небольшой снежок пойдет и сохранится. За счет этого площадь покрытой снегом страны будет чуть-чуть увеличиваться, на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%», — объяснил синоптик.

Вильфанд напомнил, что на азиатской части страны снег уже лежит плотным строем.

«При дневной температуре около нуля снег подтаивает, но уменьшается его высота, а не общая площадь», — добавил он.

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что Москву вместо снега на следующей неделе ждет потепление. Осадки перейдут в смешанную, а затем в жидкую фазу.