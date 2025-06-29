В Турции запретили купание из-за урагана

Власти Стамбула и еще двух провинций Турции временно запретили купание в море из-за надвигающегося шторма. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Запрет ввели в трех районах Стамбула — Бейкозе, Арнавуткее и Шиле, а также в прибрежных провинциях Дюздже и Сакарья, расположенных на берегу Черного моря. В общей сложности предупреждение о неблагоприятной погоде действует в 21 провинции страны.

По данным метеорологической службы Турции, в воскресенье в регионах Мраморного и Эгейского морей ожидается северный ветер со скоростью до 60 км/ч, а на побережье Эгейского моря — до 80 км/ч. Синоптики отметили, что такая погода может привести к опасным последствиям, и призвали граждан быть особенно осторожными.

Ранее приморье накрыл блэкаут. Свет отключили в Надеждинском районе, Артеме, Уссурийске, Дальнегорске, Большом Камне, Находке, Арсеньеве и Лесозаводске.