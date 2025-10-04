В Турции продлили прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Турции продлили на третью неделю из-за высокого интереса зрителей. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отдела международной дистрибуции и копродукции компании Kunay Film Алина Арслантюрк.

По ее словам, фильм уже посмотрели более девяти тысяч человек, а сборы превысили два миллиона турецких лир. Арслантюрк отметила, что картина сразу вошла в топ-10 турецкого бокс-офиса, заняв восьмое место.

Она подчеркнула, что фильм заинтересовал не только русскоязычную аудиторию, но и турецких зрителей благодаря яркой визуальной части, смелой идее и самой истории, а русский дубляж не стал препятствием для восприятия.

Особенно сильный отклик наблюдается среди турецких студентов и городской активной аудитории, на которых компания планирует ориентироваться в дальнейшем.

