В турецком отеле опровергли сообщения о заражении гостей вирусом Коксаки

В отеле Crystal Admiral в Анталье заявили, что не получали жалоб от гостей о возможном заражении вирусом Коксаки. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации гостиницы.

Менеджер отеля отметил, что ни от одного постояльца жалоб не поступало. Он добавил, что если бы вирус действительно распространялся, заболевших было бы много, и выразил удивление появившейся информации.

Ранее сообщалось, что российская семья, отдыхавшая в этом отеле, якобы не может вернуться домой, так как у ребенка обнаружили вирус Коксаки и отправили на карантин. По мнению пострадавших, инфекцию дети могли подхватить в детской игровой комнате гостиницы.