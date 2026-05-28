В Туле прошел молодежный форум о профессиях промышленности «Твой старт»

В Туле 27 мая состоялся второй профориентационный форум «Твой старт!», собравший около 200 студентов. Мероприятие, прошедшее в областном центре молодежи, стало частью нацпроекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Профессионалитет», сообщил «ТСН24» .

Заместитель министра промышленности Евгений Никифоров назвал форум билетом в будущее, отметив активное сотрудничество заводов с колледжами для трудоустройства выпускников. Представители девяти ведущих предприятий региона, включая «ЩЕКИНОАЗОТ» и НПО «СПЛАВ», рассказали о карьерных возможностях.

Спикеры подчеркнули готовность обучать новичков на месте и наличие социальных льгот. Сотрудница Екатерина Евсеева поделилась историей успеха в трудовой династии, а Дарья Борисова прошла путь от лаборанта до инженера за девять лет. Студент Иван Астахов отметил, что мероприятие помогло ему обрести уверенность и задуматься о практике на одном из тульских заводов.