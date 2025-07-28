Депутат Немкин предупредил о схеме мошенников по продаже авиабилетов на фальшивых сайтах

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в разговоре с RT сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством на сайтах по продаже авиабилетов.

«Люди оплачивают билеты, но, как выясняется позже, ни билетов, ни денег, ни сайта уже нет. Запустить такой фейковый сайт — дело нескольких часов. Используются шаблонные дизайны, логотипы популярных авиакомпаний и поддельные формы бронирования. Обман чаще всего вскрывается в самый последний момент — уже в аэропорту, где выясняется, что в базе авиакомпании бронь не зарегистрирована», — отметил парламентарий.

По его словам, необходимо усилить борьбу с фишингом и подменой доменов. Специалисты уже работают над этим вопросом совместно с правоохранительными органами и Роскомнадзором, пояснил Немкин.

Депутат также призвал граждан проявлять цифровую грамотность и избегать подозрительных ресурсов.