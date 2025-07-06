В центре Ростова-на-Дону из-за прорыва трубы обрушился асфальт

В центре Ростова-на-Дону обрушился асфальт из-за аварии на водопроводе, которая произошла около двух недель назад. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash .

Участник спецоперации, проживающий на улице Обороны, рассказал, что «Ростовводоканал» после ЧП лишь перекрыл вентили, а затем специалисты уехали. Без воды остались две улицы, а в лужах образовалась яма.

Обращения в службу 112 остались без результата. Жители района опасаются, что ситуация ухудшится, а асфальт продолжит разрушаться.

Ранее на Молодежной улице в Москве кипяток из прорванной трубы разлился на трассу. Авария произошла из-за строительных работ неподалеку.