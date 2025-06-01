На юго-западе Москвы кипяток из прорванной трубы разлился на трассу

Прорыв трубы произошел на улице молодежная, кипятком затопило проезжую часть. Видеозапись с коммунальной аварией появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что от проезжей части поднимается пар. Несмотря на залитый кипятком асфальт, машины продолжают ездить по дороге.
Местная жительница рассказала 360.ru, что трубу прорвало из-за строительных работ.
«Около метро самая дымовуха», — отметила она.
Ранее фонтан забил из-под земли в одном из дворов на Сельскохозяйственной улице. Из-за коммунальной аварии поток воды поднялся вверх на высоту четвертого этажа. В результате затопило часть двора и проезжую часть.
UPD: Источник 360.ru в экстренных службах сообщил, что прорыв трубы произошел возле дома 25 на Ярцевской улице.
«Вода начинает поступать на четвертый секционный путь, предназначенный для отстоя поездов. На работу станции данная ситуация не влияет», — добавил он.
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