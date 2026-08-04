В Центральной России жара продержится до конца недели

В центральных регионах России температура воздуха к четвергу повысится до 31 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«В пятницу жара еще сохранится, но в регион уже начнут пробиваться облачные поля грозового фронта, и в субботу посвежеет до +26», — отметил синоптик.

В конце рабочей недели граница тридцатиградусной жары поднимется на 500 километров к северу, вплоть до верховий Волги. На юге страны будет еще жарче — от 35 до 40 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что во вторник в Москве ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов.