Москвичей предупредили о жаре до +27 градусов

Во вторник в Москве ожидается теплая погода без осадков, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Переменная облачность, без осадков», — отметила она.

По ее словам, минимальная температура в столице составит +15…+17 градусов, по Подмосковью — +13…+18 градусов.

Днем воздух прогреется в городе до +25…+17 градусов, по региону — до +23…+28 градусов. Также специалист спрогнозировала ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Она добавила, что московский регион окажется рядом с центром антициклона.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 3 августа в Новой Москве выпало около трети месячной нормы осадков. В Подмосковье больше всего влаги оказалось в Наро-Фоминске и Талдоме.