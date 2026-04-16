В Московской области проснулись ежи после зимы

С наступлением весеннего тепла на территории Московской области ежи вышли из спячки и начали активный поиск пищи. После периода зимнего сна, который длится до марта-апреля, эти млекопитающие нуждаются в восстановлении энергетических запасов.

В Подмосковье обитают два вида ежей: обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниковых зарослях, на сельхозугодьях, а также на придомовых территориях и в садовых товариществах.

Весной ежи не ограничиваются ночной активностью — их нередко можно увидеть и днем. Основу рациона зверьков составляют насекомые, дождевые черви и улитки, но они не отказываются и от мышей, птенцов, лягушек, мелких змей и даже растительной пищи.

Министерство экологии и природопользования Московской области призывает жителей соблюдать осторожность при встречах с дикими животными. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Важно помнить, что еж — это хищное дикое животное, несмотря на внешнюю безобидность. Соблюдение дистанции безопасно и для человека, и для самого зверька».