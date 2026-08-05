В ЦБ рассказали, что изменится осенью в работе российских банкоматов

Россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк.

Россияне смогут вносить деньги через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом. Такая услуга заработает с 1 октября, однако появится она не во всех кредитных организациях. Каждый банк примет решение о сервисе по своему усмотрению.

Жители страны смогут пополнять исключительно свои счета. При этом сумма денег не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию. За день можно будет внести 50 тысяч рублей, за месяц – 200 тысяч. Услуга будет платной.

Недавно Банк России зафиксировал рост количества хищений через банкоматы в 76 раз.