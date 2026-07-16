В ЦБ предупредили о новой схеме аферистов с подставной заменой счета

Аферисты придумали новую тактику обмана россиян, убеждая их в том, что в ЦБ случилась замена счета в связи с якобы утечкой данных жертвы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Мошенники пишут человеку в мессенджере, представляются сотрудниками финансовой разведки или полиции, заявляя об утечке данных и угрозе уголовного дела.

«Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой „основной счет“ в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые сообщают», — отметили в ЦБ.

Надежность банкомата аферисты объясняют тем, что никто не узнает об операции. Впоследствии обещают вернуть деньги. На деле жертва переводит средства на чужие счета, после чего связь обрывается.

Ранее стало известно, что мошенники запустили новую схему с «гарантированным» одобрением кредитов.