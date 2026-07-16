Аферисты запустили новую схему с «гарантированным» одобрением кредитов

Аферисты под видом «кредитных брокеров» и «финансовых консультантов» убеждают россиян, что гарантируют им 100-процентное одобрение кредитов, причем по старым условиям. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Также аферисты требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств якобы на резервирование лимита. Один из предлогов якобы оптимизация кредитной истории.

«Требование внести предоплату за помощь в получении кредита или „резервирование лимита“ — гарантированный маркер мошенничества», — предупредили в «Мошеловке».

Россиянам напомнили, что передача посредникам логинов и паролей от своих личных кабинетов и банковских приложений будет расценена как дроперство. Это уголовно наказуемо. Кроме того, Банк России ужесточил нормативы выдачи кредитов.

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