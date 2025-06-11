В Царицыне приютили кошку, брошенную хозяйкой у входа в аптеку

В Царицыне у входа в аптеку женщина оставила кошку в переноске вместе с кормом. Животное приютили неравнодушные люди. Об этом 360.ru рассказала сотрудница магазина Светлана.

Женщина отметила, что брошенной кошке всего около года. После обнаружения ее сразу занесли в аптеку. Одна из покупательниц сообщила о случившемся в Сети.

«Видимо, какая-то девочка откликнулась. И Аня, покупательница, пошла с ней встречаться. Она говорит: „Если заберет, то хорошо, нет — будем что-то дальше решать“. Наша заведующая из другой аптеки тоже хотела взять кошку себе, но в итоге Анюта поехала, вот эта девочка забрала», — рассказала Светлана.

Новая хозяйка поделилась своими контактами для звонков и переписки.

«Слава Богу, что все хорошо разрешилось, от счастья я даже заплакала. Мне Анюта позвонила, сказала: „Света, все хорошо, кошечку забрали“. Я заплакала. Не поверите, просто я такое впервые встречаю, чтобы так просто по-скотски отнеслись к животному, бросили на улице около входа в аптеку», — сказала собеседница 360.ru.

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