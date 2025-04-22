В Тобольске стал популярным хостел в тюремном стиле

В Сети завирусились кадры тобольского хостела «Узник» в Тюремном замке с камерами вместо номеров. Такой вид размещения начал набирать популярность. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем» .

В самом хостеле рассказали, что ночь на «шконке» обойдется гостям в 700 рублей, а с завтраком — 1200.

«Завтраки проходят у нас в кафе. Называется „Континентальный“ — обычный вкусный завтрак. Не тюремный. Мы открылись еще 10 лет назад, как в отзывах говорят, так оно и есть — у кого-то положительные, у кого-то отрицательные. Кто-то в восторге, кому-то страшно. Очень много школьников возят», — отметили в администрации заведения.

Сотрудники хостела внешним видом надзирателей не напоминают. Спрос на размещение в «Узнике» в основном зависит от сезона.

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