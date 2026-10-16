В ТиНАО и между Москвой и областью увеличили число рейсов

На семи автобусных маршрутах между Москвой, Мытищами, Красногорском и Химками число рейсов выросло на 18%, а на четырех экспресс-направлениях в ТиНАО — на 30%. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Усиление затронуло экспрессы е131, е132, е151 и е152, а также линии проекта «Москва — область». По словам Ликсутова, расписание корректируют на основе постоянного анализа данных, чтобы сокращать интервалы движения в часы пик.

В столичном Департаменте транспорта добавили, что работу автобусов и электробусов оптимизировали в девяти округах. На маршрутах ш1 и ш2 до 62-й больницы в Сколкове количество рейсов выросло более чем вдвое. Кроме того, в городе открыли 31 новую остановку и перенесли еще 30.