В Татарстане предложили запретить называть детей необычными именами

Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец предложила позволить ЗАГСам отказывать родителям, если они хотят назвать ребенка кличкой животного или предметом. Таким мнением она поделилась в разговоре с РИА «Новости» .

«Вы знаете, есть случаи, когда некоторые родители называют своих детей такими именами, несовместимыми со здравым смыслом. Это значения продуктов, животных или предметов, как сахар или соль», — отметила она.

Если у вас есть сомнения по поводу имени, она посоветовала обратиться к лингвистам и психологам.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Волынец предложила защитить детей от возможной дискриминации из-за слишком необычного имени.

«Чтобы Сахар, Соль и Перец не участвовали в наименовании детей. Это очень жестоко по отношению к ребенку», — заметила спикер.

Ранее сообщалось о случаях, когда родители давали необычные имена своим детям. Так, например, многодетная семья из Набережных Челнов планировала назвать своего 15-го ребенка «Орешником» в честь российской ракеты. А в Казани семья хотела назвать сына «Чушпаном» после просмотра популярного сериала «Слово пацана».

Согласно статье 58 Семейного кодекса России, при выборе имени для ребенка нельзя использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и знаки, не являющиеся буквами, за исключением знака «дефис», или их комбинации. Также нельзя использовать бранные слова и указывать на ранги, должности или титулы.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить подросткам менять свое имя без согласия родителей, чтобы защитить их от насмешек одноклассников. Речь идет о ситуациях, когда при рождении младенец получает экзотичное имя, из-за чего впоследствии возникают проблемы в социуме. Однако даже смена имени не спасет от травли, считает детский психолог Надежда Резенова.