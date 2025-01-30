Психолог Резенова: смена необычного имени не спасет ребенка от травли

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить подросткам менять свое имя без согласия родителей, чтобы защитить их от насмешек одноклассников. В беседе с « Ридусом » инициативу прокомментировала детский психолог Надежда Резенова.

Речь идет о ситуациях, когда при рождении ребенок получает экзотичное имя, из-за чего впоследствии возникают проблемы в социуме. Однако даже смена имени не спасет от травли, считает эксперт.

«В каких-то совсем крайних ситуациях смена имени возможна, но я полагаю, что в подавляющем большинстве случаев это не поможет. Когда вопрос касается буллинга, здесь прежде всего необходимо работать с семьей ребенка», — пояснила психолог.

По ее словам, подросток должен научиться защищать свои личные границы и проявлять уверенность. Только тогда риск стать жертвой нападок существенно снизится.