В Тайшете ввели режим повышенной готовности из-за мощных ливней

В Тайшетском округе Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за погодных условий. Об этом сообщил мэр муниципалитета Александр Кузин .

По его словам, за полдня на территории выпала месячная норма осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Для вскрытия заторов и пропуска воды по руслу реки Зуевский Ключик привлекли три экскаватора.

При администрации создали комиссию по оценке ущерба, поручили к 15:00 (10:00 по московскому времени) уточнить список пострадавших домов и объектов. В это же время проведут очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее непогода накрыла Ростовскую область. Ураганный ветер и мощный ливень повалили более сотни деревьев и устроили перебои с электричеством. В результате от бушующей стихии пострадали 13 человек. Один местный житель скончался.