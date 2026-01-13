В СЖР назвали фейки главными вызовами журналистики в эпоху информационной войны

Основными вызовами для журналистики в эпоху информационной войны оказались фейки и дипфейки. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в День российской печати.

«Самые большие вызовы — это фейк-ньюс и дипфейки, которые развиваются с невероятной скоростью», — сказал Соловьев.

По словам журналиста, сейчас, в период противостояния, когда против России развернули беспрецедентную информационную войну с использованием самых грязных технологий, именно такие инструменты помогают врагам внедрять в общественное сознание ложные новости.

Он отметил, что журналистам важно уметь фильтровать информацию, чтобы ложь не долетала до публики. Нужно постоянно проверять материалы, в этом немаловажная часть работы представителей СМИ.

День российской печати отмечают 13 января, исходя из постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.

Ранее киберэксперт Юрий Силаев заявил о возрастающей угрозе мошенничества с использованием дипфейков. По его словам, технологии подмены голоса и внешности в реальном времени скоро будут более доступными.