Киберэксперт Силаев предупредил о возрастающей угрозе мошенничества с использованием дипфейков

Согласно прогнозам эксперта в области кибербезопасности, в ближайшие годы можно ожидать активного развития мошеннических схем. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил о возрастающей угрозе мошенничества с использованием дипфейков в беседе с RT .

Специалист отметил, что технологии подмены голоса и внешности в реальном времени станут более доступными и будут использоваться для имитации голосов руководителей, родственников или сотрудников служб безопасности банков. Это позволит мошенникам отдавать преступные команды или выманивать деньги.

Также прогнозируется взрывной рост финансового мошенничества в сфере инвестиций в искусственный интеллект и зеленые технологии. Появится множество фальшивых платформ, предлагающих «эксклюзивный доступ» к проектам в области машинного обучения.

Силаев подчеркнул, что фишинг станет гиперперсонализированным. Злоумышленники будут создавать целевые письма, максимально точно воспроизводя контекст жизни жертвы, чтобы захватить всю цифровую личность, включая доступ к облачным хранилищам и биометрии.

Отдельно стоит выделить схемы в метавселенных и с использованием NFT/цифровых активов нового поколения. По мере коммерциализации виртуальных пространств появятся «виртуальные риелторы», продающие несуществующие земельные участки, мошеннические маркетплейсы цифровых товаров и сложные пирамиды, маскирующиеся под инвестиционные DAO.