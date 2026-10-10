В SuperJob назвали сферы с наибольшим числом вакансий для выпускников

Больше всего предложений для молодых специалистов без опыта работы — в медицине и фармацевтике, промышленности, образовании и строительстве. Об этом сообщила компания SuperJob по итогам исследования, пишет радиостанция «Говорит Москва» .

Для выпускников колледжей со средним профессиональным образованием больше всего вакансий в ретейле, банках и логистике, говорится в документе сервиса.

По данным опроса, сегодня три из четырех компаний, активных на рынке труда, принимают на работу выпускников колледжей и высших учебных заведений без опыта.