В студии Артемия Лебедева объяснили, как дизайн помогает бороться с вандализмом

Чем больше элементов дизайна и изменений визуального облика внедряют в пространства, тем лучше люди относятся к окружающей среде и тем меньше становится проявлений вандализма. Об этом 360.ru рассказала руководитель отдела по делам государственной важности студии Артемия Лебедева Екатерина Арсеньева на полях ПМЭФ.

«Сейчас мы на том рубеже, когда есть резкий скачок к пониманию того, что это нужно и важно делать», — подчеркнула она.

Арсеньева отметила, что переломный момент в отношении использования дизайна, в том числе госструктурами, произошел около пяти лет назад. Она напомнила о трансформации «Госуслуг», которая стала примером того, как можно обходиться с креативным пространством.

На сегодняшний день большую востребованность получило создание логотипов. Удачным стал проект студии с Суздалем, у которого появилась новая концепция.

«Еще одна тенденция — появление дизайн-кодов городов. Это широкое понятие, не только вывески и фасады, но и многое другое. И города сейчас преображаются благодаря этому», — отметила собеседница 360.ru.

Рассуждая о дизайне и патриотизме, Арсеньева напомнила о созданном ими знаке «Сделано в России», у которого открытая лицензия, позволяющая применять его всем желающим.

Ранее руководитель проектов студии Артемия Лебедева Никита Деменков рассказал, от чего зависит успешность бренда в современных реалиях.