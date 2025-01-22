В столичном регионе из-за теплой погоды проснулись клещи

Жители Москвы и Подмосковья начали находить на шерсти животных и своей одежде клещей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Неприятные находки сделали жители столичного района Южное Бутово и города Дмитров в Московской области. Некоторые граждане заявили, что на работе им сказали срочно сделать прививку от клещевого энцефалита.

В последнее время хозяева все чаще приводят собак в ветеринарные клиники, поскольку боятся пироплазмоза у своих питомцев.

Эксперты назвали аномально теплую и сухую зиму причиной активизации клещей. Если начнется похолодание, они снова впадут в спячку. Позже они могут проснуться с энцефалитом, который представляет для человека серьезную опасность.

Мальчика из деревни Воронино в Томской области ранее укусил клещ-шатун. Ребенок находится под наблюдением врачей.