В Стамбуле отменили концерт Робби Уильямса

Власти провинции Стамбул отменили концерт британского певца Робби Уильямса, который должен был состояться 7 октября и стать его первым выступлением в этом городе. Об этом организаторы мероприятия сообщили РИА «Новости» .

Уильямс уже выступал в Бодруме и говорил, что давно хотел побывать в Стамбуле. Его жена, Айда Филд, имеет турецкие корни. Однако ряд местных организаций призвал отменить концерт из-за высказываний певца в поддержку Израиля. После этого активисты заявили, что выступление не состоится.

Организаторы сообщили, что решение об отмене приняло руководство провинции. Тем, кто уже купил билеты, пообещали вернуть деньги.

Ранее стало известно, что Любовь Успенская получила перелом руки и вынуждена отменить ближайшие выступления и корпоративы. Артистке установят специальные швейцарские пластины на сломанную руку.