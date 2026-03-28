В США дочь встретилась с матерью, пропавшей 24 года назад

Жительница США впервые за 24 года увидела свою мать, которая еще в 2001 году бесследно исчезла из семьи. Их встреча состоялась 26 марта у здания суда округа Рокингем, сообщила New York Post .

Незадолго до Рождества в 2001 году Мишель Лин Хандли Смит уехала за покупками и не вернулась домой. Тогда женщина оставила мужа одного воспитывать троих детей.

Все эти годы Смит считали пропавшей без вести. Ее искали полиция, ФБР и родственники, рассматривая самые разные версии — от несчастного случая до похищения или убийства. Дочь Аманда тоже долгие годы пыталась найти маму и даже создала для этого группу в соцсетях.

Спустя десятилетия выяснилось, что Мишель не стала жертвой преступления и не погибла. Она просто начала новую жизнь всего в трех часах езды от своей прежней семьи.

Женщину нашли в конце февраля 2026 года благодаря старому ордеру за вождение в нетрезвом виде. Аманда связалась с матерью, они стали общаться, но лично встретились только сейчас. Дочь приехала поддержать ее в суде. Незадолго до встречи Аманда призналась, что не держит обиду на мать, хотя потратила значительную часть жизни на ее поиски.

«Жизнь так коротка. Я не держу обиду. Всякое случается», — сказала она.

