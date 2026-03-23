Найденная в туалете девочка встретилась с родителями спустя 28 лет

Хун Янли родилась в Китае. Ее родная мать, Ян Сяоин, сказала, что не бросала ее. Вскоре после родов ее тесть вызвался присмотреть за новорожденной, но вместо этого увез девочку в соседнюю деревню и бросил в туалете. Рядом он оставил записку с датой рождения ребенка, пачку сухого молока и 120 юаней. Мужчина считал, что девочка не должна воспитываться в семье его сына только потому, что родилась девочкой. На тот момент ребенку было два дня.

Отец Янли, Сюй Лихун, позже узнал о случившемся, однако не смог обратиться в полицию и пойти против собственного отца. По его признанию, это решение преследовало его все последующие годы, а семья продолжала безрезультатно искать дочь. Мать девочки не простила тестя и прекратила с ним общение.

Новорожденную обнаружил прохожий, который отвез ее в детский дом. Там малышке дали имя Хун Янли. Спустя год ее удочерила супружеская пара из Нидерландов, и ребенок вырос уже в Европе.

Сама девушка рассказала, что любила приемных родителей, но все эти годы хотела узнать, кем были ее биологические мать и отец. В поисках она обратилась в китайскую волонтерскую организацию, которая смогла выйти на ее семью с помощью генетической экспертизы.

В середине марта Янли прилетела в Китай, чтобы впервые увидеть родных. Из-за языкового барьера ей помогали волонтеры. При встрече мать девушки не смогла сдержать слез, а отец подарил ей золотой браслет и нефритовый кулон.

Летом семья рассчитывает встретиться и с приемными родителями Янли. Ее биологический отец заявил, что благодарен людям, которые вырастили и воспитали его дочь.

Ранее в США воссоединилась с родными Мишель Мари Ньютон, которая провела большую часть жизни в статусе жертвы похищения, не подозревая об этом.