В СПЧ назвали фетву о доставке противоречащей Конституции

Фетва, запрещающая курьерам-мусульманам доставлять нехаляльные продукты, противоречит по меньшей мере пяти статьям Конституции. Об этом заявил в Telegram-канале глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев.

Во-первых, по словам главы СПЧ, это противоречит принципу светского государства. Во-вторых, создает искусственные барьеры для свободного перемещения товаров и услуг. В-третьих, ограничивает гарантированную свободу труда. В-четвертых, нарушает права по признакам религиозной принадлежности. В-пятых, направлено на разжигание религиозной розни.

«Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», — подчеркнул Фадеев.

Накануне Совет улемов Духовного управления мусульман России постановил, что курьеры-мусульмане не могут возить свинину, алкоголь, фигуры идолов и предметы для азартных игр, при условии что заведомо знают о таком грузе.