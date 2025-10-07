Богословы запретили курьерам-мусульманам перевозку харамных товаров

Курьерам-мусульманам запретили перевозку алкоголя, свинины, фигуры идолов и предметы для азартных игр. Такое решение вынес совет улемов Духовного управления мусульман России. Полный текст решения опубликовали на сайте организации .

В своем решении богословы напомнили о принципе «Изначально все является дозволенным, пока не появится доказательство, указывающее на запрет».

Улемы подчеркнули, что курьеры могут перевозить закрытые коробки с неизвестным грузом, куда вполне могут входить запрещенные товары. Умысла в нарушении норм ислама в этом нет.

Но в случае, если курьер знает, что в список товаров входят запрещенные предметы, то часть полученного дохода ему необходимо отдать в качестве милостыни для избавления от заработка на запретном.

В конце сентября карьерный консультант Зилина Султанова заявила о росте зарплат курьеров на 38%. По ее словам, многие сотрудники промышленных предприятий выбрали эту профессию в поиске стабильного заработка.