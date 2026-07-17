В Совфеде предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальными картами

Аферисты запустили схему с предложением оформить виртуальные зарубежные карты для оплаты покупок в иностранных сервисах и других странах. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или международных подписок через неофициальные интернет-площадки», — сказал он.

Сенатор предупредил, что человек, если согласится на предложение аферистов, рискует потерять и персональные данные, и деньги. Операции, связанные с картами, должны осуществляться через проверенные сервисы и лицензированные финорганизации.

Ранее эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев рассказал, что операторов сотовой связи обяжут подключиться к единой государственной информационной системе, чтобы они проверяли номера аферистов и решали — проводить или блокировать банковские переводы.