В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

В России необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей. Об этом в Telegram-канале заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал он.

Политик подчеркнул, что ответственность за происшествия с собаками всегда несут люди.

Два дня назад на 11-летнего мальчика во Владикавказе напали шесть бродячих собак. Специалисты отловили животных. При осмотре в карантинном блоке приюта стало известно, что у всех собак на ушах находились бирки.

Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о нападении безнадзорных собак на ребенка.

Также в последних числах февраля в Сочи две хаски напали на школьника. Животные разорвали ему лицо. Пострадавшего ребенка доставили на лечение в Москву.