Половина трудовых мигрантов в России предпочитают шариат светским законам

Более 43% приехавших в Россию трудовых мигрантов из Центральной Азии являются приверженцами религиозных взглядов радикального толка, а не светских законов. Об этом «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
Он привел данные социсследования ФСО России, согласно которому среди трудовых мигрантов 24% готовы принимать участие в протестах, чтобы отстоять право жить в России по религиозным нормам. 5,3% заявили, что выйдут на незаконные политические акции.
Коков обратил внимание, что мигранты отдают приоритет религиозным догмам в ущерб светского законодательства.