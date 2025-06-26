Половина трудовых мигрантов в России предпочитают шариат светским законам

Коков: 43,5% мигрантов в России предпочитают шариат светским законам

Фото: РИА «Новости»

Более 43% приехавших в Россию трудовых мигрантов из Центральной Азии являются приверженцами религиозных взглядов радикального толка, а не светских законов. Об этом «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Он привел данные социсследования ФСО России, согласно которому среди трудовых мигрантов 24% готовы принимать участие в протестах, чтобы отстоять право жить в России по религиозным нормам. 5,3% заявили, что выйдут на незаконные политические акции.

Коков обратил внимание, что мигранты отдают приоритет религиозным догмам в ущерб светского законодательства.

Ранее депутаты Госдумы предложили разрешить беспилотные такси ради сокращения числа мигрантов.

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