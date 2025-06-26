Депутаты предложили разрешить беспилотные такси ради сокращения числа мигрантов

В регионах следует разрешить использовать беспилотные такси, чтобы сократить число мигрантов. С таким предложением выступил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев. Копия документа появилась в распоряжении 360.ru.

Авторы инициативы направили запрос о внедрении беспилотных такси председателю правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии отметили, что в сфере пассажирских регионов увеличивается доля работников-иностранцев.

«Многие из этих водителей работают нелегально или на условиях, не соответствующих трудовому законодательству, что создает дополнительные риски для безопасности пассажиров», — добавили авторы письма.

В качестве решения проблемы они призвали расширить географию внедрения беспилотных такси. По их мнению, автономные машины станут альтернативой для замены водителей-мигрантов.

«Учитывая впечатляющие результаты эксперимента по беспилотным такси в Москве, Татарстане и „Сириусе“, прошу ускорить расширение зон тестирования в самой Москве и реализовать поэтапный запуск автономных перевозок в других городах России», — добавили депутаты.

Ранее замминистра транспорта Андрей Никитин заявил, что беспилотные такси запустят после 2030 года. Ведомство тщательно прорабатывает вопросы безопасности, подчеркнул он.