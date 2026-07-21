В Соцфонде рассказали о новом правиле назначения единого пособия

СФР: единое пособие начнут назначать лишь при уходе за близким родственником

Единое пособие будут назначать россиянам только при уходе за близким родственником. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда.

«C 21 июля меняются правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия. Объективной причиной отсутствия дохода будет считаться уход за близким родственником заявителя или члена его семьи», — заявили в СФР.

Там также добавили, что родственную связь будут подтверждать соответствующими актовыми записями — свидетельством о браке или рождении.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров сообщил, что Соцфонд проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам.