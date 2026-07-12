В Солнечногорском округе начали устранять последствия циклона

По Солнечногорскому городскому округу прошел ураган, коммунальные службы устраняют последствия. Об этом сообщил глава округа Константин Михальков.

Гроза со шквалистым ветром поломала в Солнечногорске много деревьев. Бригады ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго» и МБУ «ДЕЗ» с раннего утра приступили к восстановлению поврежденного стихией оборудования, сообщил Михальков.

Обращения жителей передают на исполнение специалистам.

Работы уже провели по нескольким адресам в деревнях Якиманское и Спасская, в Военном городке, городском парке и на улице Ленина.

Глава округа попросил жителей сообщать о поваленных деревьях и других последствиях непогоды по телефону горячей линии 8 (800) 201-67-47.

Ливни, гроза, шквалистый ветер и град прошли по нескольким округам Подмосковья. Причиной непогоды стал циклон «Бернадетт»..