Циклон «Бернадетт» хозяйничает в Подмосковье

Ливни, гроза, шквалистый ветер и град обрушились на Дмитровский округ. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Они оперативно устраняют последствия непогоды из-за циклона «Бернадетт», сообщил в своем телеграм-канале глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Он призвал жителей быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Также Шувалов рекомендовал по возможности не выходить из дома.

По его словам, в округе могут возникнуть временные перебои со светом.

«Специалисты „Россетей“ оперативно отрабатывают каждую заявку и делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электричества», — подчеркнул он.

Непогода также накрыла и Солнечногорск.

Ранее непогода накрыла Сергиево-Посадский округ. Жителей предупредили о возможных перебоях с электричеством и упавших деревьях. Также их попросили не парковать авто возле шатких конструкций и не подходить к рекламным щитам.