Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский выступил с предложением усилить образовательные инициативы для пожилых россиян, направленные на повышение цифровой грамотности и защиту от мошенничества. Сегодняшняя обстановка характеризуется активизацией злоумышленников, использующих современные технологии для обмана населения, в первую очередь пенсионеров, написало ИА НСН .

Согласно заявлению Рязанского, Москва и регионы располагают ресурсами для проведения специализированных занятий и чемпионатов, таких как конкурсы по финансовому просвещению, организованные Московским государственным университетом экономики имени Г.В. Плеханова. Важность таких мероприятий трудно переоценить, поскольку пожилые граждане нуждаются в поддержке и обучении.

Психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай дополнила идеи Рязанского, заявив, что борьба с мошенничеством должна включать информирование всех возрастных групп, начиная с демонстрации видеороликов в общественных пространствах и заканчивая открытием горячих линий для консультаций пенсионеров. Важно предлагать материал в доступном и удобном формате, способствующем усвоению необходимой информации.